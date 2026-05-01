Sakarya'da dev uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Giriş Tarihi: 1.05.2026 12:12

Sakarya Adapazarı'nda belirlenen üç adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, ikametlerini uyuşturucu ticareti ve kullanımı için kullanan 6'sı kadın toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yapılan ve kullanılan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramalarda, 10,33 gram sentetik cannobinoid, 3,56 gram metamfetamin, 0,98 gram a-m 2201 maddesi, uyuşturucu madde içmek için kullanılan 6 pipe, uyuşturucu madde kullanmak için kullanılan 2 kova ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, 6'sı kadın, toplam 17 kişi gözaltına alındı.Öte yandan uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin deşifre olmamak için uyuşturucu maddeyi ikamet içerisinde satarak, yine ikamette içirdikleri öğrenildi.

