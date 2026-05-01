Sakarya’da dev uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramalarda, 10,33 gram sentetik cannobinoid, 3,56 gram metamfetamin, 0,98 gram a-m 2201 maddesi, uyuşturucu madde içmek için kullanılan 6 pipe, uyuşturucu madde kullanmak için kullanılan 2 kova ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, 6'sı kadın, toplam 17 kişi gözaltına alındı.Öte yandan uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin deşifre olmamak için uyuşturucu maddeyi ikamet içerisinde satarak, yine ikamette içirdikleri öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör