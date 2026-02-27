Sakarya’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı!

Kaza, Adapazarı ilçesi Bileciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. (22) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen H.Y. (51) yönetimindeki panelvan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile yolcu konumundaki Emel K. (43), Ö.E. (37) ve O.S.G. (47) yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 43 yaşındaki Emel K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

