Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da feci kaza: Evin duvarına ok gibi saplandı! 4’ü çocuk 9 yaralı
Giriş Tarihi: 10.04.2026 11:36 Son Güncelleme: 10.04.2026 11:37

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, evin duvarına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 4’ü çocuk toplamada 9 kişi yaralandı.

İHA
Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Sapanca istikametine giden M.N.K.(30) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak evin duvarına çarptı.

4'Ü ÇOCUK 9 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada 4'ü çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

