Sakarya’da feci kaza: Evin duvarına ok gibi saplandı! 4’ü çocuk 9 yaralı

Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Sapanca istikametine giden M.N.K.(30) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak evin duvarına çarptı.

4'Ü ÇOCUK 9 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada 4'ü çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.