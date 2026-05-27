Giriş Tarihi: 27.05.2026 08:49

Sakarya'da feci kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Kaza, dün gece saatlerinde D-014 karayolu Kayacık Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ş. idaresindeki 06 PGK 81 plakalı otomobil ile M.A.D. yönetimindeki 41 ASZ 921 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

4 YARALI

Çarpışmanın şiddetiyle her iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Y.Ö. ve Ö.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince kaza mahallinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAKARYA

