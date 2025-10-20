Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da feci kaza! Patlayan lastiği değiştirirken TIR’ın altında kaldı!
Giriş Tarihi: 20.10.2025 21:11

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, Anadolu Otoyolu’nda kullandığı TIR’ın patlayan lastiğini değiştirdiği sırada bir başka TIR’ın çarptığı Berat Akbaş (22), hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Sapanca ilçesi Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Berat Akbaş yönetimindeki inşaat demiri yüklü 78 BA 680 plakalı TIR'ın lastiği patladı.

TALİHSİZ GENCE TIR ÇARPTI

Aracını emniyet şeridine çeken Akbaş, patlayan lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada, arkadan gelen F.Ö. (48) yönetimindeki 34 CRN 482 plakalı bir başka TIR çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde TIR sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Akbaş'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

TIR sürücüsü F.Ö. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

