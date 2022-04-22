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Giriş Tarihi: 22.4.2022 15:32

Sakarya'da feci ölüm: Dorsenin altında kaldı...

DHA
Sakarya’da feci ölüm: Dorsenin altında kaldı...

Kahreden olay Sakarya'nın Arifiye ilçesinde gerçekleşti... TIR dorsesi üreten fabrikada çalışan Fatih Rahmet (34), dorsenin altında kalıp, yaşamını yitirdi.

Korkunç olay, öğle saatlerinde, Arifiye ilçesinde dorse üretiminin yapıldığı fabrikada meydana geldi. Araç park sahası şoförü G.E.'nin park sahasına naklettiği dorsede arıza meydana geldi. Arızayı gidermek için çalışma başlatıldı. Montaj elemanı Fatih Rahmet, dorsenin altında bulunan takozu ayarlamaya çalışırken kaza yaşandı. Takozun düşmesi sonucu Rahmet, dorsenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Fatih Rahmet'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Sakarya'da feci ölüm: Dorsenin altında kaldı...
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