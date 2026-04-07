Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı! 4 yaralı
Giriş Tarihi: 7.04.2026 19:07

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
D-140 kara yolu Küçücek Kavşağı'nda meydana gelen olayda, D.B. idaresindeki otomobil ile E.B. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ş.D., B.C.D. olmak üzere 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Meydana gelen kaza sebebiyle trafik kontrollü şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçların bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine dönerken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

