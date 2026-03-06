Sakarya’da hareketli dakikalar: Firariyi vermemek için direndiler!

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, firari hükümlünün Yeni Mahalle'deki bir adreste saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese 5 Mart'ta operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak istedikleri sırada evdekilerin ve çevredeki vatandaşların mukavemetiyle karşılaştı.