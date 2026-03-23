Sakarya’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 23.03.2026 18:46

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, akraba iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı.

DHA
Olay, saat 15.30 sıralarında Akyazı ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ş. (35) ve O.M.A. (22) tabancayla ayaklarından vurularak yaralandı.

Yaralılar, yakınları tarafından özel araçlarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

