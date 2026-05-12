Sakarya’da kaldığı otelin havuzunda fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 12.05.2026 01:43

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kaldığı otelin havuzunda fenalaşan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA
Sapanca'da Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi'nde bir otelin havuzunda eşiyle beraber yüzen Elif Nur O. (35), burada fenalaştı.

Elif Nur O, eşi ve görevliler tarafından havuzdan çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur O, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Elif Nur O'nun cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
