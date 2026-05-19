Sakarya'da kanlı gece! İki grup arasında silahlı çatışma çıktı: 6 yaralı
Giriş Tarihi: 19.05.2026 10:11

Sakarya'da kanlı gece! İki grup arasında silahlı çatışma çıktı: 6 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Karaçalılık Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların silah kullanmasıyla olay silahlı çatışmaya dönüştü. Bölgede silah seslerinin duyulması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı çatışmada E.A. (20), R.Y. (22), K.T.D. (26), H.K.Y. (27), B.Y. (60) ile A.S.M. (22) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ve jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Çatışmaya karıştığı değerlendirilen kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

