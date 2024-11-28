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Giriş Tarihi: 28.11.2024 12:37 Son Güncelleme: 28.11.2024 12:38

Sakarya’da korkunç olay: Av sırasında arkadaşının kurşunlarıyla öldü!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde avlanmak için gittikleri ormanlık alanda arkadaşı tarafından kazara tüfekle vurulan 45 yaşındaki adam, 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti...

İHA
Sakarya’da korkunç olay: Av sırasında arkadaşının kurşunlarıyla öldü!
Acı olay, Taşkısığı Mahallesi'nde 23 Kasım'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. (42) ve Hüseyin Karaoğlan (45) sabah saatlerinde avlanmak için ormanlık alana gitti. Bu esnada M.S., önünde yürüyen arkadaşı H.K.'yı av tüfeği ile kazara sırt bölgesinden vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Karaoğlan, 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Hususa ilişkin başlatılan incelemede gözaltına alınan M.S., işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek...
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Sakarya’da korkunç olay: Av sırasında arkadaşının kurşunlarıyla öldü!
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