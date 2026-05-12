Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da korkunç olay! Elif Nur otel havuzunda boğularak can vermişti: O detay yürekleri dağladı!
Giriş Tarihi: 12.05.2026 16:31

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde konakladığı otelin havuzunda fenalaşarak boğulma tehlikesi geçiren 35 yaşındaki Elif Nur Olgun feci şekilde can verdi. Olgun hakkında öğrenilen detay yürekleri burktu. İşte detaylar…

Olay, dün akşam saatlerinde, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Eşiyle otelin kapalı havuzunda yüzen Elif Nur Olgun, fenalaşarak boğuma tehlikesi geçirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Eşi ve görevlilerin havuzdan bilinci kapalı halde çıkardığı Olgun, ihbarla adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Olgun, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

KALP RAHATSZILIĞI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Elif Nur Olgun'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olgun, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'ya götürüldü.

3 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Elif Nur Olgun'un 3 aylık hamile olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor

Haber Girişi Buse Sever - Editör
