Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da korkunç olay: Eşinin boğazını kesti, ardından intihar etti!
Giriş Tarihi: 21.05.2026 20:49

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 44 yaşındaki Fatih Yılmaz tartıştığı eşi 37 yaşındaki Alev Yılmaz’ın boğazını keserek katletti. Cani koca daha sonra aynı bıçakla intihar ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Alandere Mahallesi 536. Sokak'ta meydana gelen olayda, 13, 8 ve 12 yaşlarındaki çocuklarının önünde tartıştığı eşi Alev Yılmaz'ın (37) boğazını keserek öldüren eşi Fatih Yılmaz (44), aynı bıçakla kendi boğazını keserek intihar etti. 13 yaşındaki çocuğun durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fatih ve eşi Alev Yılmaz'ın cansız bedenleri hastane morguna sevk edilirken, çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#SAKARYA

