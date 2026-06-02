Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da korkutan olay! Tır lastiği tamiri sırasında patlama meydana geldi: Hakkı Umut ağır yaralandı!
Giriş Tarihi: 2.06.2026 12:11

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Akaryakıt istasyonundaki lastikçide yaşanan olayda lastik tamiri yaptığı sırada TIR'ın körüğünün patlaması ile oluşan basınç sonucu Hakkı Umut Çamurcan, ağır yaralandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Olay, saat 10.30 sıralarında Hendek ilçesi Kargalıhanbaba Mahallesi'nde D-100 kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonundaki lastikçide meydana geldi. Lastik tamiri yaptığı sırada TIR'ın körüğünün patlaması ile oluşan basınç sonucu Hakkı Umut Çamurcan, ağır yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çamurcan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Çamurcan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
