Sakarya’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, 31 Mayıs Pazar günü saat 14.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi üzerindeki SGK Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, virajı alamayarak demir bariyerlere çarptı.





İKİ GENÇ AĞIR YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Batuhan Alp ile arkadaşı Muhammed Talha Uğurel ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından iki genç ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



17 YAŞINDAKİ GENÇ YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Batuhan Alp, yoğun bakım ünitesinde sürdürülen tedavi sürecinde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Muhammed Talha Uğurel'in ise hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Batuhan Alp'in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Erenler Yeşiltepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yorgalar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.