Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da nehirde kaybolmuştu: Ahmed’i arama çalışmaları tekrar başladı!
Giriş Tarihi: 22.04.2026 11:44 Son Güncelleme: 22.04.2026 11:56

Sakarya'da nehirde kaybolmuştu: Ahmed’i arama çalışmaları tekrar başladı!

Sakarya’nın Erenler ilçesinde balık tutmak isterken Sakarya Nehri’ne düşüp kaybolan Irak uyruklu Ahmed İdris’i (6) arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

Sakarya’da nehirde kaybolmuştu: Ahmed’i arama çalışmaları tekrar başladı!
Nehir kenarında balık tutmak isteyen Ahmed İdris, dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan İdris, kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehirde botlarla başlatılan arama çalışmalarına destek için Kocaeli'den dalgıç polis ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Gece geç saatlere kadar süren arama çalışmaları sonuç vermedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede yeniden arama çalışmalarına başladı. Çalışmalara, İstanbul'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri de katıldı. Bölgede dron destekli arama çalışmaları devam ediyor

Sakarya'da nehirde kaybolmuştu: Ahmed’i arama çalışmaları tekrar başladı!
