Sakarya’da OSB’de büyük patlama! 1’i ağır 8 işçi yaralandı

Olay, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ziligen isimli konveyör ve bant sistemleri üreten fabrikada meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.





BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, fabrikada çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.





8 İŞÇİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre patlama sonucu toplam 8 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak sivil giriş-çıkışlarını durdurdu. Patlamanın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.