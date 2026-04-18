Giriş Tarihi: 18.04.2026 11:08

Sakarya'da otomobile ok gibi saplandı: Kaza anı kamerada! 5 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde aniden yola çıkan otomobile başka bir otomobil birbirine girdi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Kaza, gece saatlerinde Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Kartepe yönüne giden İ.B. (20) yönetimindeki otomobil, caddeye çıkan K.A. (67) yönetimindeki otomobile çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücülerden İ.B. ile araçlardaki A.Y. (17), A.G. (20), E.S. (19) ve A.D. (60) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sadıka Sabancı ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyana kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA