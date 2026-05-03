Sakarya'da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu! 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 3.05.2026 19:14

Sakarya’da Özel Harekat destekli DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.



Yapılan çalışmalar kapsamında geçmiş dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında bilgi ve belge bulunan 2 Irak ve 1 Suriye uyruklu toplam 3 şüpheli, Adapazarı, Erenler ve Karasu ilçelerinde gerçekleştirilen Özel Harekat destekli operasyonla gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i sınır dışı edildi. 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
