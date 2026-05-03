Sakarya’da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu! 3 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.





3 YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar kapsamında geçmiş dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında bilgi ve belge bulunan 2 Irak ve 1 Suriye uyruklu toplam 3 şüpheli, Adapazarı, Erenler ve Karasu ilçelerinde gerçekleştirilen Özel Harekat destekli operasyonla gözaltına alındı.





ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i sınır dışı edildi. 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

