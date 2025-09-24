Sakarya’da parkta cinayet: Taha Görkem Deniz tabancayla öldürüldü!

Olay, saat 03.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 426'ncı Sokak'ta bulunan Ömer Yalçın Parkı'nda meydana geldi. Taha Görkem Deniz ile K.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.