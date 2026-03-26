Sakarya’da sahile dron parçası vurdu!

Sahilde güvenlik önlemi alan ekipler, kıyıya vuran parçayı inceledi. Yapılan ilk incelemelerde parçanın bir İnsansız Hava Aracı'na ait kanat parçası olduğu değerlendirildi. Ekipler tarafından tutanak altına alınan bilgiler ve olay yeri incelemesinin ardından parça araca yüklenerek, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere götürüldü. Parçanın hangi ülkeye veya kuruma ait olduğu yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

