Sakarya’da sahile dron parçası vurdu!

Giriş Tarihi: 26.03.2026 21:48

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde İHA kanadı olduğu değerlendirilen bir parça sahile vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kıyıya vuran parça üzerinde inceleme yaparken, Parçanın hangi ülkeye veya kuruma ait olduğu yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Olay, Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahil şeridinde bulunan bir restoranın işletmecisi, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde çevreyi kontrol etti.

Deniz kıyısında kumların üzerinde uçak kanadına benzeyen büyük bir cisim olduğunu fark eden işletmeci, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahilde güvenlik önlemi alan ekipler, kıyıya vuran parçayı inceledi. Yapılan ilk incelemelerde parçanın bir İnsansız Hava Aracı'na ait kanat parçası olduğu değerlendirildi. Ekipler tarafından tutanak altına alınan bilgiler ve olay yeri incelemesinin ardından parça araca yüklenerek, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere götürüldü. Parçanın hangi ülkeye veya kuruma ait olduğu yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

