Sakarya’da sahur vakti acı ölüm! Otomobil park halindeki iş makinesine çarptı

Kaza, saat 02.30 sıralarında Sakarya'nın Taraklı ilçesi Taraklı-Göynük karayolu üzerindeki Ankara Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 62 yaşındaki iki çocuk babası Fethi Gökçe, 54 EN 177 plakalı otomobiliyle istasyondan çıkış yaptığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan iş makinesine çarptı.



SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, sürücü Fethi Gökçe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Gökçe'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Taraklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.