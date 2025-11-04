Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da Sezai Çelik'ten 2 gündür haber alınamıyordu: Acı haber geldi!
Giriş Tarihi: 4.11.2025 15:56

Sakarya'da Sezai Çelik'ten 2 gündür haber alınamıyordu: Acı haber geldi!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan 59 yaşındaki adam, evine ölü olarak bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA
Sakarya’da Sezai Çelik’ten 2 gündür haber alınamıyordu: Acı haber geldi!

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Karasu Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki Sezai Çelik, iki gündür mahalle kahvesine çıkmayınca komşularının dikkatini çekti. Mahalleli, Çelik'ten haber alamayınca endişelenerek evine gitti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÖLÜMÜNE İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Eve giren ekipler, Sezai Çelik'i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da Sezai Çelik'ten 2 gündür haber alınamıyordu: Acı haber geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz