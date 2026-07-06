Sakarya’da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Tepekum Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen A.A.Ö. (20), Muammer Güney (33), T.C. (25) ve A.D. (29) isimli şahıslar, husumetlileri E.D.'nin ikamet ettiği evin önüne gelerek tabancalarla ateş açmaya başladı.

EVİN İÇİNDEN SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

Dışarıdan evine ateş açılması üzerine ikamet içerisindeki E.D., yanındaki tabancayla pencereden saldırgan gruba silahla karşılık verdi. Sokak ortasında dakikalarca süren çatışma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, kurşunların isabet ettiği 33 yaşındaki Muammer Güney'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çatışmada ağır şekilde yaralanan 25 yaşındaki T.C. ise ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine (SEAH) kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Bölgeyi ablukaya alan Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinin içinden ateş açarak olaya karışan E.D. isimli şüpheliyi, suçta kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte olay yerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Muammer Güney'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.