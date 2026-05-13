Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da sokak ortasında dans skandalı! Trafiği aksatan kadından pişkin paylaşım: "Bedel ödendi"
Giriş Tarihi: 13.05.2026 12:54

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde trafikte dans ederek ulaşımın aksamasına sebep olan 24 yaşındaki genç kadına 30 bin 662 lira, araç sürücüsüne ise 8 bin 492 lira idari para cezası uygulandı. Genç kadın, olayın ardından aynı dans videosunu sosyal medya hesabında "Bedel ödendi" notuyla yeniden paylaştı.

Serdivan ilçesi Darboğaz Sokak'ta, 9 Mayıs'ta bir otomobilin önünde dans eden R.D. trafik akışının durmasına sebep oldu. Durum üzerine harekete geçen polis ekipleri, R.D'ye, "Kanunda idari yaptırıma bağlanmış eylemi sosyal medyada paylaşarak övmek" maddesinden 25 bin lira, "taşıt yolunda trafiğe engel oluşturacak davranışlarda bulunmak" maddesinden 5 bin 662 lira olmak üzere toplamda 30 bin 662 lira idari para cezası kesti. R.D. hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'ulaşım araçlarının hareketinin engellemesi, kaçırılması veya alıkonulması' suçlarından adli işlem yapıldı.

KADIN SÜRÜCÜ KURALLARI HİÇE SAYDI

Ayrıca genç kadının önünde dans ettiği aracın sürücüsü A.E.Y.'ye (21) ise 'aracının hızını trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak' maddesinden bin 246 lira, 'sadece park lambalarıyla seyretmek'ten bin 246 lira, 'saygısızca araç kullanmak' maddesinden bin lira ve 'standart dışı süspansiyon sistemi bulundurma' maddesinden 5 bin lira olmak üzere toplam 8 bin 492 lira idari para cezası verildi.



AYNI DANS VİDEOSUNU "BEDEL ÖDENDİ" NOTUYLA YENİNDEN PAYLAŞTI

Trafikte dans ederek ulaşımın aksamasına sebep olan genç kadın hakkında uygulanan toplam 30 bin 662 lira idari para cezası üzerine dans ettiği aynı videoyu sosyal medya hesabında "Bedel ödendi" notuyla yeniden paylaşması dikkat çekti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAKARYA

