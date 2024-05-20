Sakarya’da sudan sonra ulaşıma da indirim geldi

Sakarya'da suya yapılan yüzde 20'lik indirim sonrasında ulaşım ilk veortaokul öğrencileri için ücretsiz oldu. Liseüniversite- yüksek lisansdoktora öğrencileri de ulaşımı yüzde 54 indirimli kullanacak. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, göreve geldikleri günden itibaren hizmetlerin en güzeli için hazırlıklara başladıklarını ifade ederek vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve yeni müjdeler vermek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Başkan Alemdar, "Su tarifelerinde yüzde 20 indirim uygulamamızın ardından ulaşım indirimi ve ücretsiz tarife uygulamasıyla da önemli bir adımı atmış olduk. İnşallah müjdelerimizin devamı gelecek. Çocuklarımız artık otobüse ücretsiz binecek. Üniversite öğrencilerimiz ve gençlerimizin de bütçelerine ciddi bir katkı sağlamış olacağız. Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.