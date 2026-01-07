Sakarya’da tomruk yüklü tır devrildi: 3 kişi yaralandı

Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi mevkisinde Muharrem B. idaresindeki 74 AK 446 plakalı tomruk yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazada tıra bağlı 74 ABT 446 plakalı dorse yol kenarına devrilirken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arazinin ormanlık alan olması sebebiyle yaralılar, pikap ile bölgeden alınarak kara yolunda bekleyen ambulanslara taşındı. Yaralanan sürücü Muharrem B. ve yolcular C.K. ile M.Ü, Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muharrem B, buradaki tedavisinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.