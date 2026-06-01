Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da traktör kazası! Fren yerine gaza basınca canından oldu
Giriş Tarihi: 1.06.2026 17:23

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, evinin önünde traktörüyle çalışma yapan 80 yaşındaki Mehmet Ali Yıldırım, iddiaya göre fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Metrelerce yükseklikten devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hüseyin CUMALI
Kaza, Sakarya'nın Karapürçek ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 80 yaşındaki Mehmet Ali Yıldırım evinin önünde traktörüyle çalışma yaptığı sırada iddiaya göre fren yerine yanlışlıkla gaza bastı.

Bir anda hızlanan traktörün direksiyon hakimiyetini sağlayamayan yaşlı adam, araçla birlikte metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Traktörün altında kalan Mehmet Ali Yıldırım ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı yaşlı adama olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ali Yıldırım, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın hayatını kaybettiği traktör kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
