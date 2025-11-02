Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da tren istasyonunda bomba paniği: Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı!
Giriş Tarihi: 2.11.2025 17:46

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde tren istasyonundaki sahipsiz çanta ekipleri harekete geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantada olumsuz bir duruma rastlanmadı.

DHA Yaşam
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan tren istasyonunda, bugün saat 16.00 sıralarında sahipsiz bir çanta görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, geniş güvenlik önlemi alarak istasyonu boşalttı ve tren seferlerini geçici olarak durdurdu.

ŞÜPHELİ ÇANTADA PATLAYICI MADDE ÇIKMADI

Bomba imha ekibi yapılan incelemenin ardından çantayı kontrollü şekilde fünye ile patlattı. Patlatılan çantadan herhangi bir patlayıcı madde çıkmadığı öğrenilirken, tren seferleri güvenlik kontrollerinin ardından yeniden başlatıldı.

Çantayı bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

