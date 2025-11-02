Sakarya’da tren istasyonunda bomba paniği: Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı!

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan tren istasyonunda, bugün saat 16.00 sıralarında sahipsiz bir çanta görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, geniş güvenlik önlemi alarak istasyonu boşalttı ve tren seferlerini geçici olarak durdurdu.