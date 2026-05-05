Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 milyonluk kokain ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 5.05.2026 18:16

Sakarya'nın 4 ilçesinde jandarma ekiplerince torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda zehir tacirlerine geçit verilmedi. Yapılan çalışmalar kapsamında değeri 1 milyon lira olan 202 gram kokain ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.

İHA
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede torbacı diye tabir edilen şüphelilere yönelik Karasu, Serdivan, Pamukova ve Erenler ilçelerinde yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 258 gram bonzai, yaklaşık değeri 1 milyon lira olan 202 gram kokain, 21 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 5,37 gram esrar maddesi, sahte basım 450 euro ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
