Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 milyonluk kokain ele geçirildi!

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede torbacı diye tabir edilen şüphelilere yönelik Karasu, Serdivan, Pamukova ve Erenler ilçelerinde yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 258 gram bonzai, yaklaşık değeri 1 milyon lira olan 202 gram kokain, 21 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 5,37 gram esrar maddesi, sahte basım 450 euro ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

