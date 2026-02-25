Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Hendek ilçesine uyuşturucu madde getireceğini bilgisine ulaştı. Önlem alan polis ekipleri, içerisinde 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan A.T. (38), C.A. (34) ve S.Y. (30) isimli şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 parça halinde toplam 38,43 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.T. ve S.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.