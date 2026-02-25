Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Giriş Tarihi: 25.02.2026 18:27

Sakarya'da, polisin düzenlediği operasyonda 38,43 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Hendek ilçesine uyuşturucu madde getireceğini bilgisine ulaştı. Önlem alan polis ekipleri, içerisinde 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan A.T. (38), C.A. (34) ve S.Y. (30) isimli şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 parça halinde toplam 38,43 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.T. ve S.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

