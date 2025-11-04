Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı!
Giriş Tarihi: 4.11.2025 12:32

Sakarya’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadele çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Söğütlü ilçesinde ikamet eden E.D. (37) isimli şahsın üzerinde, evinde ve bahçesinde yapılan aramada 2 gram kubar esrar, kavanoz içerisinde 26 gram esrar ve kurutulmaya bırakılmış vaziyette 700 gram skunk ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

E.D.'nin ifadesinde uyuşturucuyu Y.S. (50) isimli şahıstan temin ettiğini söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Gözaltına alınan Y.S., skunk maddesini H.D. (54) isimli şahıstan aldığını beyan etti. Bunun üzerine H.D.'nin ikametinde yapılan aramada da 2 bin gram skunk maddesi ele geçirildi. Tamamlanan adli işlemlerin ardından E.D. ve Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

