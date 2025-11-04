Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı!

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

E.D.'nin ifadesinde uyuşturucuyu Y.S. (50) isimli şahıstan temin ettiğini söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Gözaltına alınan Y.S., skunk maddesini H.D. (54) isimli şahıstan aldığını beyan etti. Bunun üzerine H.D.'nin ikametinde yapılan aramada da 2 bin gram skunk maddesi ele geçirildi. Tamamlanan adli işlemlerin ardından E.D. ve Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.