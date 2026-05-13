Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 13.05.2026 19:17

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince yapılan 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İHA
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğünce Adapazarı içesinde 4 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde F.E. (40), A.S.B. (31), A.A. (30), B.Ö. (24), M.C.İ. (28), O.K. (25) isimli 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 100 gram metamfetamin maddesi, 29 parça halinde satışa hazır toplam 26.10 gram Skunk maddesi, 28 bin 595 TL, 200 Dolar ve 20 Euro uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E, A.S.B., A.A. ve O.K. isimli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
