Sakarya’da yürek yakan kaza: Anne öldü, askerden yeni gelen oğlu yaralandı

Giriş Tarihi: 27.02.2026 11:09

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracın karşı yönden gelen panelvanla çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, 43 yaşındaki Emel Kalfa hayatını kaybetti, askerden yeni gelen oğlu ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Yürek yakan kaza, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Bileciler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 43 yaşındaki Emel Kalfa ile askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki oğlu A.K.'nin kullandığı hafif ticari araç, karşı istikametten gelen H.Y. (51) yönetimindeki panelvan ile çarpıştı. Meydana gelen feci kazada her iki araçta bulunan sürücüler A.K. ve H.Y. ile yolcu konumundaki Emel Kalfa, Ö.E. (37) ve O.S.G. (47) yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 43 yaşındaki Emel Kalfa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, askerden yeni gelen oğlu A.K.'nin ise vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. 4 yaralının hastanedeki tedavileri sürerken, jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

