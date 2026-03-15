Sakarya’da zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

Giriş Tarihi: 15.03.2026 21:45

Sakarya'da emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İHA
Sakarya'nın Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 200 adet içi boş makaron maddesi, 120 gram uyuşturucu yapımında kullanılan aseton maddesi, 115 gram uyuşturucu yapımında kullanılan tütün, 15.20 gram sentetik cannabinoid hammaddesi (45 kilogram bonzai yapımında kullanılabilecek a-m maddesi), 13 sentetik ecza maddesi ele geçildi. Gözaltına alınan 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

