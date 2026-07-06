Sakarya’daki bungalovda 5 yaşındaki Elva hayatını kaybetmişti: Acı olaydan skandal çıktı!

Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca'nın Uzunkum Mahallesi'ndeki bir bungalov tesisinde meydana geldi. Güneş ailesinin 5 yaşındaki kızları Elva, tatil için geldikleri bungalov tesisinde bulunan havuza düştü. Durumu fark eden ailesi, suya girerek küçük kızı havuzdan çıkardı. Ailesi tarafından özel araçla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülen Elva Güneş, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



5 YAŞINDAKİ KÜÇÜK ELVA HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Elva Güneş'in cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

ACI OLAYIN ARDINDAN SKANDAL ÇIKTI!

Küçük Elva'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan acı olayın ardından ise skandal ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Güneş ailesinin konakladığı ve 5 yaşındaki çocuklarının can verdiği bungalov işletmesinin ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği öğrenildi. Bungalov tesisinin sahibi 33 yaşındaki G.Y., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör