Sakarya’dan ’Venedik’ manzarası: Evine kayıkla böyle gitti!

"TAŞKIN OLUNCA BİR VENEDİK GÖRÜNTÜSÜ OLUŞTU"

Ahmet Kahraman, "Bir taşkın yaşadık yaklaşık 1 metre civarında su vardı. Darıçayır'ı bölgesinde bulunan derenin taşması neticesinde su yükseldi. Kayıkla gelme gayemiz ise akrabamı almaktı. Kendisinin çizmesi yoktu onu evinden aldık. Havalar açıldı ama sular daha çekilmedi. Kayık dışında başka bir araçla gelemedik. Adeta bir Venedik gibiydi buradaki evlerin hemen hemen hepsi sular altındaydı. Taşkın olunca bir Venedik görüntüsü oluştu biz de espri olsun diye söyledik. Darıçayır'ı bölgesinde bu taşkın sorunu her sene aynısı oluyor ve etkileri bizim olduğumuz bölgeye kadar geliyor bir önlem alınması lazım" dedi.

