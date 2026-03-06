Sakarya’nın gurur günü: Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli hızlı treni raylara indi

Saatte 225 kilometre hıza ulaşabilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli hızlı tren seti, Sakarya'da düzenlenen törenle raylara indirildi. Adapazarı Mithatpaşa Garı'nda gerçekleştirilen törenin ardından tren ilk test sürüşünü Adapazarı ile Sapanca arasında yaptı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhur İttifakı Sakarya milletvekilleri, TÜRASAŞ yetkilileri ve çok sayıda bürokrat katıldı.





"TARİHİ BİR ANA TANIKLIK EDİYORUZ"

Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu alanında önemli bir eşiği geçtiğini belirterek "Bugün Türkiye'nin 225 kilometre hıza sahip milli elektrikli hızlı treninin raylara inişi ve yol testlerinin başlaması vesilesiyle tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Bu başarı, mühendislerimizin emeği ve TÜRASAŞ'ın birikimiyle gerçekleşti." dedi.



"DEMİRYOLU AĞIMIZI 2053'E KADAR 28 BİN 590 KİLOMETREYE ÇIKARACAĞIZ"

Türkiye'nin demiryolu hedeflerinden de bahseden Uraloğlu, demiryolu ağının önemli ölçüde büyütüleceğini söyleyerek, "Demiryolu ağımızı 2028 yılına kadar 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılına kadar ise 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi planladık. Ancak bizim vizyonumuz sadece demiryolu ağını artırmak değil, bu hatlarda kullanılan her aracı yerli ve milli imkanlarla üretmek." diye konuştu.





Bu vizyonun en önemli temsilcilerinden birinin ise TÜRASAŞ olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "100 yılı aşan tecrübesi ile ana ve kritik demiryolu bileşenlerini üreten bölgemizin en büyük raylı sistem araç üreticisi TÜRASAŞ'tır. 2025 yılında TÜRASAŞ'ta farklı türlerde toplam 801 adet vagon üreterek tüm zamanların rekorunu kırdık. Askeri tank taşıma vagonu projesinde iki yıllık üretimi bir yılda tamamlayarak 100 vagonu teslim ettik." şeklinde konuştu.



"SAKARYA'DA HIZLI TREN FABRİKASI BU YIL TAMAMLANACAK"

Sakarya'da inşa edilen Milli Elektrikli Hızlı Tren üretim fabrikasının da hızla yükseldiğini belirten Uraloğlu şu bilgileri paylaştı: "Sakarya Bölge Müdürlüğümüzde Milli Elektrikli Hızlı Tren üretim fabrikamızın inşaatı hızlıca ilerliyor. Yaklaşık 18 bin metrekarelik bu modern tesisin yapım çalışmalarına dört buçuk ay önce başladık ve yarısına yakınını bitirdik diyebilirim. Yılda 12 hızlı tren üretme ve test kapasitesine sahip olacak. Yaklaşık 250 kişiye yeni istihdam sağlayacak ve ekonomiye yıllık 3,5 milyar TL katkı sunacak. İnşallah fabrikamızı bu yıl tamamlayacağız. Fabrikamız ihtiyaç duyduğu enerjiyi de güneşten sağlayacak."





"TESTLER BAŞLIYOR, HEDEF YIL SONU"

Trenin test sürecinin başladığını belirten Uraloğlu, "Sakarya'nın üretim gücü ve gayretiyle 225 kilometre hıza sahip milli elektrikli trenimizin testlerini de birazdan yapacağız. Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi performans kriterlerini test edeceğiz. Tüm testler tamamlandığında hedefimiz yıl sonuna kadar bu treni raylara indirmek." dedi.





SAKARYA'YA İKİ ULAŞIM MÜJDESİ

Konuşmasında Sakarya'ya iki yeni ulaşım müjdesi de veren Bakan Uraloğlu, Adapazarı-Serdivan-Kampüs tramvay hattı ile Adapazarı-Karasu demiryolu hattı hakkında da açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız kürsüye çıkmadan önce beni tembihledi. Bu konuyu söylemezsen olmaz dedi. Adapazarı-Serdivan-Kampüs tramvay hattımızın ihalesini Büyükşehir Belediyemiz ve Altyapı Yatırımlarımız olarak başlatacağız. Yapım görevini biz üstlenmiştik, bu haftaya yetişmedi ama haftaya ihale ilanını yapacağız inşallah. Adapazarı-Karasu demiryolu hattımızın ihalesini de yapmıştık, onda da çalışmalara başlayacağız." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile Adalet Bakanı Akın Gürlek ve beraberindeki protokol üyeleri trene binerek Adapazarı'ndan Sapanca'ya kadar test sürüşüne katıldı.