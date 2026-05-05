Sakarya’yı sağanak fena vurdu: Dereler taştı, ilçeler sular altında kaldı, mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı

Sakarya genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sakarya Nehri kıyılarında yer yer su taşkınları yaşanırken, Akyazı, Karasu, Geyve, Sapanca, Karapürçek, Erenler ve Pamukova ilçelerinde derelerin debisinin yükselmesi sonucu taşkınlar yaşandı. Birçok bölgede tarım arazileri sular altında kaldı.





GEYVE'DE 11 KİŞİ MAHSUR KALDI

Geyve'de etkisini sürdüren sağanak yağışlar sonrası Karaçay Deresi'nin su debisi yükseldi. Derelerdeki su debisinin artmasıyla birlikte sel riskine karşı belediye ekipleri sahaya indi. Geyve Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediyesi, AFAD, DSİ, SASKİ ve çevre belediyelerinin desteğiyle yoğun yağış sonrası ilçenin muhtelif bölgelerinde sel ihtimaline karşı önleyici çalışma başlatıldı. Ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğu ve riskli bölgelerde kontrollerin sürdüğü öğrenildi.



Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Geyve Dereköy Mahallesi'nde derenin taşması sonucu su baskınları yaşandı. Etkili olan yoğun yağışlar sonucu taşan dere suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için AFAD ekipleri devreye girdi. Evlerinde mahsur kalan 11 kişi, AFAD ekiplerince kurtarılarak tahliye edildi.





KARAPÜRÇEK'TE TOPRAK KAYDI, DOĞALGAZ BORUSU ORTAYA ÇIKTI

Adapazarı-Karapürçek yolunun Mesudiye Mahallesi mevkisinde dere kenarındaki topraklar yağış nedeniyle kaydı. Meydana gelen çökme sonrası toprağın altındaki doğalgaz borusu açığa çıktı. Olası sızıntıya karşı bölgede güvenlik önlemleri alındı.



KARASU'DA FIRTINA 22 METRELİK AĞACI DEVİRDİ

Karasu ilçesinde sağanakla birlikte etkili olan fırtına, Sahil Park'ta 22 metrelik kavak ağacını devirdi. Ağaç, oturma grupları, tenteler ve aydınlatma direklerinin üzerine düştü. Olayın gece saatlerinde yaşanması olası can kaybı ve yaralanmaların önüne geçti.





KARASU DARICAYIRI DERESİ TAŞTI, EVLERİ SU BASTI

Yağışın ilerleyen saatlerde şiddetini artırmasıyla Darıçayırı Deresi taştı. Cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, evlerin giriş ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri bölgede su tahliye çalışmalarını sürdürdü.



AKYAZI VE HENDEK'TE TAŞKIN VE HEYELAN

Akyazı'da Mudurnu ve Yağcılar derelerinin debisi yükselerek taşma noktasına geldi. Çatalköprü Mahallesi'ndeki köprü taşkın tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatılırken, jandarma ekipleri sürücüleri alternatif olarak D-100 karayoluna yönlendirdi. Hendek ilçesinde de yoğun yağış sonrası Güney, Eskibıçkı, Dereköy ve Kurtuluş Mahallelerinde oluşan toprak kaymaları nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken, Hendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden bölgeye sevk edildi. İş makineleri ve saha personelleriyle başlatılan çalışmalarla kapanan yollar kısa sürede temizlenerek yeniden güvenli şekilde ulaşıma açıldı.

PAMUKOVA EN ÇOK ETKİLENEN İLÇE OLDU

Meteoroloji verilerine göre metrekareye 69,9 milimetre yağışın düştüğü Pamukova, sağanaktan en fazla etkilenen ilçe oldu. Pamukova Çilekli-Gonca Mahalleleri üzerinden İzmit'e ulaşımı sağlayan yolda dere yolun yarısını yutarken, yaşanan toprak kayması ile ulaşım sıkıntıya girdi. Bunun yanı sıra Kemaliye ve Mekece'de de taşan dereler zarara yol açtı. Derelerde yaşanan yükselmenin sele dönüşmemesi için ilgili belediyeler çalışma. yaptı. Turgutlu Mahallesi'nde de hızlı tren alt geçidi kısa sürede suyla doldu.



ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ, ANNE VE OĞLU KURTARILDI

Alt geçitten 54 RE 105 plakalı ticari aracıyla geçmek isteyen sürücü M.Ö., suyun derinliğini hesaplayamayınca araç yarıya kadar suya gömüldü. Araçta bulunan annesi F.Ö. ile birlikte mahsur kalan sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ve belediyeye ait iş makinesi sayesinde anne ve oğlu bulundukları yerden kurtarıldı.



ŞOK GEÇİREN ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşadığı korku nedeniyle şok geçiren F.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.