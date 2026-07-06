Sakinleştirmek için sarıldığı oğlu öldü

İstanbul Beylikdüzü'nde sinir krizi geçiren Bora Dere (23), kendisini sakinleştirmeye çalışan babası Hakan Dere (51) ile arasında çıkan arbedede hayatını kaybetti. Baba ile oğlunun bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Korkunç olay, dün saat 06.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, Bora Dere henüz bilinmeyen nedenle sinir krizi geçirdi. Bu sırada babası Hakan Dere oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. İkili arasında çıkan arbede sırasında Bora Dere hareketsiz kalarak yere yığıldı. Bunun üzerine Hakan Dere, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Deniz Dere ile baba Hakan Dere, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, Bora Dere'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM'

Baba Hakan Dere'nin polisteki ilk ifadesinde, "Oğlum kriz geçirdi. Onu sıkıca tuttum. Sakinleştirmeye çalıştım. Bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark ettim" dediği öğrenildi.