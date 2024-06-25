Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçineye sakız adı verilir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde; şekerli ve şekersiz, kokulu ve kokusuz türleri bulunan, ağızda çiğnenen eğlence yiyeceği, çiklet tanımıyla da yer alır. Söylenildiği gibi sakız yutarsak ne olur, sakız yutmak zararlı mı, mideye yapışır mı sorularının yanıtı oldukça önemlidir.



Sakız Yutarsak Ne Olur?



Sindirim sistemi oldukça kuvvetlidir. Bu nedenle sakız kolaylıkla sindirilebilir. Midenin hareketleri, içindeki asit ve enzimler sayesinde sakızın kolaylıkla sindirilmesi mümkün olur. Sakızın içinde yer alan bazı kimyasallar ise tamamen çözünmez. Bu nedenle pek çok besinin emiliminin gerçekleştiği ince bağırsakta sakız emilemez. Sakızın ince bağırsaktaki hali olduğu gibi kalır.

Bilinenin aksine sakız bağırsaklara yapışmaz ya da bütün sakızlar birleşerek dev bir sakız topu haline gelmez. Tamamen çözünmüyor olsa da sakız dışkıya karışır ve bağırsak boyunca ilerlemeye devam eder.



Sakız Yutmak Zararlı Mı?



Sakız vücuttan atılıyor olsa da bazı zararları bulunur. Sakız çiğnemenin herhangi bir besin değeri bulunmaz. Yutulduğunda ise nefes borusuna kaçma riski bulunur. Elbette bu durum yalnızda sakız için geçerli değildir.

Ayrıca sakız, diğer besinlerle aynı hızda ya da 1-2 saat gecikme ile vücuttan atılabilir. Sakız yutulduğunda ciddi sağlık sorunu beklenmez. Yalnızca art arda çok sayıda ve büyük boyutta sakız yutulduğu zaman hazımsızlık, kabızlık, tıkanma gibi riskler meydana gelebilir.



Sakız Mideye Yapışır Mı?



Yutulan her sakız; yemek borusu, mide ve ince bağırsak yolunu izler. Bu aşamalarda sakız içerisinde yer alan katkı maddeleri çözülür. Yapısı aynı kalan, mideye veya ince bağırsağa yapışmayan sakız parçaları ise dışkıya karışarak dışarı atılır. Bu nedenle sakızın mideye yapışması gibi bir durum söz konusu değildir.