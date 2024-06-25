Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçineye sakız adı verilir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde; şekerli ve şekersiz, kokulu ve kokusuz türleri bulunan, ağızda çiğnenen eğlence yiyeceği, çiklet tanımıyla da yer alır. Söylenildiği gibi sakız yutarsak ne olur, sakız yutmak zararlı mı, mideye yapışır mı sorularının yanıtı oldukça önemlidir.
Sakız vücuttan atılıyor olsa da bazı zararları bulunur. Sakız çiğnemenin herhangi bir besin değeri bulunmaz. Yutulduğunda ise nefes borusuna kaçma riski bulunur. Elbette bu durum yalnızda sakız için geçerli değildir.
Ayrıca sakız, diğer besinlerle aynı hızda ya da 1-2 saat gecikme ile vücuttan atılabilir. Sakız yutulduğunda ciddi sağlık sorunu beklenmez. Yalnızca art arda çok sayıda ve büyük boyutta sakız yutulduğu zaman hazımsızlık, kabızlık, tıkanma gibi riskler meydana gelebilir.
Yutulan her sakız; yemek borusu, mide ve ince bağırsak yolunu izler. Bu aşamalarda sakız içerisinde yer alan katkı maddeleri çözülür. Yapısı aynı kalan, mideye veya ince bağırsağa yapışmayan sakız parçaları ise dışkıya karışarak dışarı atılır. Bu nedenle sakızın mideye yapışması gibi bir durum söz konusu değildir.