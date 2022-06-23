Sakızağacı mezarlığı şehitliği nerede, nasıl gidilir? Edirnekapı Sakızağacı mezarlığı yol tarifi

Ustaosmanoğlu'nun naaşının vefat ettikten sonra Beykoz Baklacı Mahallesi'ndeki evine getirildiği öğrenildi. Öte yandan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Fatih Camii'nde Cuma Namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan Sakızağacı şehitliğine defnedilecek.

Bu bilgiyle Sakızağacı mezarlığına nasıl gidilir merak ediliyor.

Sakızağacı Şehitliği, İstanbul'un Eyüp ilçesine bağlı Defterdar mahallesinde bulunmaktadır.

Buraya ulaşmak için İstanbul'un neredeyse her noktasında toplu taşıma araçları kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Edirnekapı Sakızağacı şehitliğine en kolay metrobüs ile ulaşım sağlanıyor.

Metrobüsten Edirnekapı Şehitliği durağında inin. Üst geçitten geçtikten sonra Metrobüs üst geçidinin solundan devam edin. Şehitlikler arasında geçerek tramvay durağından karşıya geçildiğinde Edirnekapı Sakızağa şehitliğine ulaşabilirsiniz.