Sakızağacı mezarlığı şehitliği nerede, nasıl gidilir? Edirnekapı Sakızağacı mezarlığı yol tarifi

Mahmut Efendi'nin cenazesinin 24 Haziran yarın Cuma namazını müteakip kaldırılacağı İsmailağa cemaati tarafından duyurulmuştu. Mahmut Efendi'nin defnedileceği Sakızağacı mezarlığı ise bugün vatandaşların gündemine geldi. Açıkadresi Defterdar, Münzevi Kışla Cd. No:16, 34050 Eyüpsultan/İstanbul olan şehitliğe gitmeden önce vatandaşlar "Sakızağacı mezarlığı şehitliği nerede, nasıl gidilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Sakızağacı mezarlığı yol tarifi ve detaylar...
Ustaosmanoğlu'nun naaşının vefat ettikten sonra Beykoz Baklacı Mahallesi'ndeki evine getirildiği öğrenildi. Öte yandan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Fatih Camii'nde Cuma Namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan Sakızağacı şehitliğine defnedilecek.
Bu bilgiyle Sakızağacı mezarlığına nasıl gidilir merak ediliyor.
Sakızağacı Şehitliği, İstanbul'un Eyüp ilçesine bağlı Defterdar mahallesinde bulunmaktadır.
Buraya ulaşmak için İstanbul'un neredeyse her noktasında toplu taşıma araçları kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Edirnekapı Sakızağacı şehitliğine en kolay metrobüs ile ulaşım sağlanıyor.
Metrobüsten Edirnekapı Şehitliği durağında inin. Üst geçitten geçtikten sonra Metrobüs üst geçidinin solundan devam edin. Şehitlikler arasında geçerek tramvay durağından karşıya geçildiğinde Edirnekapı Sakızağa şehitliğine ulaşabilirsiniz.
Nakşibendi Tarikatı'nın Halidiye Kolu'na bağlı İsmailağa Cemaati'nin 93 yaşındaki lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ustaosmanoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.