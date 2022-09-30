Saklambaç Nasıl Oynanır? Saklambaç Oyun Kuralları Neler, Kaç Kişiyle Oynanır ve Ebe Nasıl Seçilir?

Saklambaç nasıl oynanır konusu her çocuk için önem taşır. Çünkü arkadaş grupları ile eşit haklara sahip olarak oynanabilecek nadir oyunlardan biridir. Saklambaç oyun kuralları basit olduğundan her çocuk bu oyunları rahatlıkla öğrenebilir. Bu bakımdan birçok çocuk bu oyunun kurallarını bilir. Kuralları geçmişten günümüze değişmeyen bu oyunda mutlaka bir tane de ebe belirlenir. Saklambaç oyun kuralları neler, kaç kişiyle oynanır ve ebe nasıl seçilir sorularının tüm yanıtları haberimizde.

SAKLAMBAÇ NASIL OYNANIR KURALLARI NELERDİR?

Saklambaç oyunu geçmişten günümüze en çok oynanan çocuk oyunlarından biridir. Bazen evde aile içerisinde çocukları eğlendirme amacı ile oynanır bazen de çocuklar kendi aralarında oynayabilir. Saklambaç oyununu oynamanın da her oyunda olduğu gibi birtakım kuralları vardır. Bu oyunda güzel ve eğlenceli zaman geçirmek son derece kolaydır. Bu nedenle de oyunun kuralları günümüzde bilmeyenler için merak konusudur.

Saklambaç oynarken hem saklanacak kişiler hem de bir tane ebe kişi olmalıdır. Ebe seçimlerinizi kura çekerek belirlemeniz gerekir. Ebe olan kişi bir duvara ya da ağaca yaslanarak gözlerini kapatır. Kesinlikle bu sürede etrafına bakmaz. En az 20 en fazla 50'ye kadar ebenin gözleri kapalı şekilde sayması gerekir. Bu sürede de diğer oyuncuların saklanması beklenir. Saymayı bitiren ebe yüksek ses ile 'önüm arkam sağım solum ebe! Saklanmayan sobe' der.

Bu ebenin saymayı bitirdiğini gösteren bir cümledir ve her ebe mutlaka saymayı bitirdikten sonra söylemelidir. Daha sonra gözlerini açarak saklanan kişileri bulmak için harekete geçer. Her bulduğu kişiyi sayı saydığı duvara ya da ağaca sobeler. Ancak oyuncu kendisinden önce gelip sobe yaparsa bir sonraki ebelik kurasına katılmaktan kurtulmuş olur. Ebe eğer gördüğü kişinin adını yanlış söyler ise diğer oyuncular yerlerinden çıkarak 'çanak çömlek patladı' der ve ebe olan kişi yeniden ebe olmak zorunda kalır.

SAKLAMBAÇ KAÇ KİŞİLİK?

Saklambaç oyunu en az iki kişi ile oynanan bir oyundur. Bu oyunda üst kişi sınırı yoktur. Çocuklar oyunu oynayacakları zaman tüm arkadaşlarını bu oyuna dahil edebilirler. Oyunun kalabalık olması daha eğlenceli olmasını sağlar. Bu oyun evde anne, baba ve çocuklar arasında da oynanabilir.

SAKLAMBAÇ AMACI NEDİR?

Saklambaç oyununda amaç oyuncuların nereye saklandığını bulmak ve sayı sayılan duvara sobelemektir. Ebe duvardan ayrıldığında görünmeden diğer oyuncuların da aynı şekilde duvara sobe yapması oyunun diğer bir amacıdır. Duvara önce koşup elini vurarak sobe diyen kişi oyunda kazanan taraf olur.

SAKLAMBAÇ OYUN KURALLARI NELER, KAÇ KİŞİYLE OYNANIR VE EBE NASIL SEÇİLİR?

Saklambaç oyununda en az iki kişi gerekir. Biri saklanan birisi de ebe olur. Fakat oyun ne kadar kalabalık olursa o kadar eğlenceli olur. Saklambaç oynamak isteyen kişiler önce bir ebe seçmelidir. Ebe seçimleri mutlaka kura ile yapılır. Gönüllülük esasına göre de seçim yapılabilir.