Saklıkent Kanyonu yine zirvede: Saklıkent Kanyonu’na ziyaretçi akını

Seydikemer ilçesinde bir çobanın kaçan keçilerini ararken keşfettiği Saklıkent Kanyonu'nu ziyaret sayısı, 2023 yılına oranla yüze 7.2 artarak, 590 bine yükseldi. Kayadibi Mahallesi'nde bulunan ve belediye tarafından işletilen kanyon, doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor.

Çeşitli sportif etkinliklere olanak tanıyan, yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı yaklaşık 5 derece olan kanyon, macera tutkunlarını da ağırlıyor.

Saklıkent Kanyonu'nun Seydikemer İlçesinin en önemli turistik yeri olduğunu söyleyen Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, "Kanyon, 1988'de "Çoban Ekrem" olarak bilinen kişi tarafından keçi otlatılırken bulunmuştur. O tarihten bu yana bölgeye gelen turistlerin neredeyse tamamı Saklıkent Kanyonunu ziyaret etmektedir" diye konuştu.

Bölgenin doğa harikası olduğunu dile getiren başkan Akdenizli, "Saklıkent Kanyonu'nu 2023'te 550 bin kişi ziyaret etmişti. Geçen yıl 590 bin ziyaretçiyi Saklıkent'imizde ağırladık." dedi. Akdenizli, tatil için bölgeye gelen herkesi Saklıkent Kanyonu'na davet ederek, "Kanyonun içinde çıkan soğuk su, yaz aylarında gelen misafirleri serinletip nefes aldırmaktadır. Biz de belediye olarak içeride küçük bir kafede hizmet veriyoruz. Çay kahvenin yanı sıra bölgenin organik nar ve portakal suyunu ziyaretçilere sunuyoruz. Özellikle güvenlik önlemlerini alarak misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Baret takılmasını, kanyon içinde yürüyecek kişilere de plastik ayakkabılar giymesini öneriyoruz. Önlemleri yüksek tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

SAKLIKENT KANYONU

Seydikemer'in Antalya sınırında bulunan doğa harikası Saklıkent Kanyonu'nun binlerce yıl önce jeolojik çatlamayla oluştuğu tahmin ediliyor.

Yaklaşık 18 kilometre uzunluğundaki kanyonun bazı noktalarında kaya aralığı 2 metreye kadar daraldığından buralardan gökyüzünü görmek zorlaşıyor. Saklıkent Kanyonu'nu ziyaret edenleri ilk olarak şırıl şırıl akan Eşen Çayı karşılıyor. Demir iskeleye döşenen tahta merdiven üzerinde yürüyerek kayaların altından fışkıran tertemiz kaynağa ulaşan ziyaretçiler, kanyonda coşkun suların üzerine kurulmuş, yörenin kilimi ve yastıkların serildiği divanlarda oturarak ayaklarını buz gibi suda serinletiyor. İsteyenler kanyonda rafting yapabiliyor.