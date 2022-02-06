Televizyon ekranlarında bu akşam Yeşilçam'ın sevilen yapımlarından olan Salak Milyonler filmi yayınlanacak. Sürükleyici hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla film ilk günkü gibi ilgi görüyor. Öte yandan filmin başrolünde, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe gibi usta isimler yer alıyor. Peki, Salak Milyoner filmi konusu ne? Yeşilçam'ın efsane filmi Salak Milyoner nerede çekildi, oyuncuları kimler?

SALAK MİLYONER FİLMİ KONUSU NE?

Kayserili Behçet, ölüm döşeğinde oğulları Saffet, Himmet Hayret ve Gayret'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuşu bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir emanet olduğunu söyler.