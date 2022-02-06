Televizyon ekranlarında bu akşam Yeşilçam'ın sevilen yapımlarından olan Salak Milyonler filmi yayınlanacak. Sürükleyici hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla film ilk günkü gibi ilgi görüyor. Öte yandan filmin başrolünde, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe gibi usta isimler yer alıyor. Peki, Salak Milyoner filmi konusu ne? Yeşilçam'ın efsane filmi Salak Milyoner nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Kayserili Behçet, ölüm döşeğinde oğulları Saffet, Himmet Hayret ve Gayret'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuşu bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir emanet olduğunu söyler.
Dört kardeş arasında altınların nasıl pay edileceği krizi patlak verince, uyanık kardeşler, hanımlarını da ayarlayarak birbirlerinden habersiz İstanbul'a doğru yola çıkar. Ancak tren istasyonunda dört kardeş karşılaşırlar ve komedinin temelleri burada atılmaya başlanır.
Kardeşler İstanbul'u karış karış gezerler. Başlarından geçenlerden sonra hanımları da İstanbul'a gelerek Mehmet Çavuş'un evine yerleşir. Definenin üzerinde uyuduklarını bilmeden günlerce İstanbul'u delik deşik ederler. Bu nedenle pek çok defa karakolluk olan kahramanlarımız, sonunda hazinen Mehmet Çavuş'un evinde, uyudukları odanın altında olduğunu keşfederler. Bu seferde Mehmet Çavuş'a Belli Etmeden yeri nasıl kazacaklarını düşünen kardeşlere köyden kocalarını basmak için gelen Gülsüm, Emine, ve Himmet'in karısı yardım eder. Definecilerimiz evin temellerini ulaşırlar. Himmet'in define sandığı bakır kabı çekmesiyle evin temeli sarsılır ve ev başlarına yıkılır.
SALAK MİLYONER NEREDE ÇEKİLDİ?
İstanbul'un çeşitli yerlerinde çekilmiş olan filmin bazı sahneleri Beşiktaş Stadı, Fransız Konsolosluğu, Gezi Parkı, Beyazıt Sahaflar Çarşısı, Taksim Meydanı gibi alanlarda çekilmiştir.
SALAK MİLYONER FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal - Saffet
Zeki Alasya - Himmet
Metin Akpınar – Hayret
Halit Akçatepe - Gayret
Münir Özkul - Mehmet Çavuş
Adile Naşit - Mesude
Hulusi Kentmen - Komiser
Meral Zeren - Emine
Oya Alasya - Himmet'in Hanımı
Ali Şen - Kayserili Behçet
Haluk Orçun - Müteahhit
Mürüvvet Sim - Randevuevi Sahibesi
Arap Celal - Namaz kılan adam