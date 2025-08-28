Salatalık Turşusu Nasıl Kurulur? Evde Sıcak Suyla Salatalık Turşusu Nasıl Yapılır?

Ev yapımı, katkısız ve fermente salatalık turşusu sağlık açısından oldukça önemli bir besindir. Probiyotik desteğinin yanı sıra içerdiği vitaminler vücudu enfeksiyonlara karşı dirençli hale getirir. Yani salatalık turşusu aslında bağışıklığı güçlendiren bir besindir. Salatalık turşusu nasıl kurulur ve evde sıcak suyla salatalık turşusu nasıl yapılır sorularının yanıtları ve püf noktaları hakkında bilgi sahibi olmak açısından oldukça önemlidir.
Salatalık turşusu yapmak için öncelikle salatalıklar hazırlanmalıdır. Uç kısımları kesilmiş ve üzerine hafif çizikler atılmış salatalıkları turşu yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
İlk olarak 1 kg salatalık için, 1 litre içme suyunu kaynatın ve içine 2 yemek kaşığı kaya tuzu ekleyerek ılımaya bırakın.
Bu sırada, cam bir bir kavanozun içine nohut ve 5-6 diş sarımsak ekleyin. Ardından salatalıkları dik bir şekilde kavanozun içine yerleştirin.
Salatalıkları kavanoza yerleştirdikten sonra ılımış olan salamurayı ekleyin. Salatalıkların tamamen suyun altında kalmasına dikkat edin. Gerekirse üzerine temiz bir ağırlık koyabilirsiniz.
Kavanozun kapağını çok sıkı olmayacak şekilde kapatın çünkü fermantasyon süreci için gaz çıkışı olmalı.
Turşunuzu serin ve güneş görmeyen bir alanda 5 ila 7 gün arasında bekletin.
Sıcak suyla yapılan turşular daha hızlı olgunlaşır ve uzun süre bozulmadan dayanır. Sıcak suyla turşu yapımı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
Salatalıkların ucunu kesin ve üzerine hafif çizikler atın.
Cam bir kavanozun içine 4-5 diş sarımsak ekleyin. (İsterseniz dereotu ve tane karabiber de ekleyebilirsiniz.) Kavanoza salatalıkları dik bir şekilde yerleştirin.
1 litre su, 1 su bardağı sirke, 2 yemek kaşığı kaya tuzu ve 1 tatlı kaşığı bir tencere ekleyerek kaynama noktasına gelene kadar ısıtın.
Kaynamak üzere olan sıcak karışımı kavanoza ekleyin. Bu aşamada salatalıkların tamamen su altında kalmasına dikkat edin.
Son olarak kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirin. Kavanozun üzerini bir bezle kapatarak bu şekilde 24 saat boyunda soğumaya bırakın. 1 haftanın sonunda turşunuz yemek için hazır.