Saldırgan maymunun sahibine 41 bin lira ceza

Adana'da 'Hint Şebeği' cinsi maymun, kendisini sevmek isteyen bir çocuğu ısırdı. Maymunun sahibine 41 bin 817 lira para cezası uygulanırken, hayvana el konuldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada bir maymunun kendisini sevmek isteyen çocuğu ısırdığı görüntüsünün yayılması üzerine harekete geçti. Polis yaptığı çalışmada maymunun Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili- Söğütlü Mahallesi'nde R.Ç. isimli bir kişinin evinde tutulduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese giden ekipler, maymunu koruma altına aldı. Sahibi olduğu ileri sürülen R.Ç., polise maymunu bulduğunu söyledi. 'Hint Şebeği' olan ve toplum sağlığı açısından beslenmesi, bakılması yasak olan cins olduğu öğrenilen maymun için R.Ç.'ye 41 bin 817 lira cezai işlem uyguladı. Polis maymuna da el koyup doğa koruma müdürlüğüne teslim etti.