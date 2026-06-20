Salep orkidesi toplayanlara 7 milyon lira ceza

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce, Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayanlara para cezası kesildi. DKMP'nin konuya ilişkin NSosyal hesabından paylaşımında şu ifadeler kullanıldı: "Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekiplerimiz, kolluk kuvvetleriyle gerçekleştirdikleri denetimde 35 kilogram salep orkidesi yumrusunun doğadan izinsiz olarak toplandığını tespit etti. Ele geçirilen yumrulara yeniden doğaya kazandırılmak üzere el konulurken nesli tehlike altında bulunan salep orkidelerini izinsiz topladığı belirlenen 10 kişiye ilgili kanun kapsamında 6 milyon 992 bin 245 lira idari para cezası uygulandı".