Haberler Yaşam Haberleri Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda? Salernitana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 26.7.2022 01:27 Son Güncelleme: 26.7.2022 01:27

Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda? Salernitana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Okan Buruk liderliğinde İtalyan ekip Salernitana ile yeşil sahada bir araya gelecek. Yeni transferlerine kadroda şans veren ve takıma uyum sağlamalarını hedefleyen sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılarak Süper Lig’in yeni sezonuna moral depolamış olarak girmek istiyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak “Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda? Salernitana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında İtalyan ekip Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler ise yoğun şekilde "Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

SALERNİTANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Salernitana Galatasaray maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda? Salernitana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?
  • Salernitana - Galatasaray maçı 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü, saat 20:30'da başlayacak. Mücadele Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.
Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda? Salernitana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

GALATASARAY'DA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda? Salernitana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda, Kasımpaşa ile dün oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda? Salernitana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Diğer oyuncular ise ısınma bölümünün ardından 5'e 2 pas ve koşu çalışmaları yapıp, çift kale maç oynadı.

Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda? Salernitana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Galatasaray, ikinci etap yurt dışı kampı için yarın Avusturya'ya gidecek ve hazırlıklarına Tirol'de devam edecek.

Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda? Salernitana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

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Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda? Salernitana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?
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