Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda? Salernitana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında İtalyan ekip Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler ise yoğun şekilde "Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

SALERNİTANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Salernitana Galatasaray maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;