Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda? Salernitana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında İtalyan ekip Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler ise yoğun şekilde "Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.
Salernitana Galatasaray maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda, Kasımpaşa ile dün oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.
Diğer oyuncular ise ısınma bölümünün ardından 5'e 2 pas ve koşu çalışmaları yapıp, çift kale maç oynadı.
Galatasaray, ikinci etap yurt dışı kampı için yarın Avusturya'ya gidecek ve hazırlıklarına Tirol'de devam edecek.